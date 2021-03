Polizei Wuppertal

POL-W: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung in Tiefgarage

Wuppertal (ots)

In einer Tiefgarage in der Große Flurstraße in Barmen kam es am 27.03.2021, zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr, zu Sachbeschädigungen an 21 PKW. Bei allen Fahrzeugen standen die Außenspiegel im Mittelpunkt der Beschädigung. Sie wurden zum Teil beschädigt oder umgeklappt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der 0202 / 284 0 zu melden. (jb)

