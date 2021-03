POL-W: W Verdächtiger eines Kiosk-Einbruchs festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Polizei Wuppertal

Am vergangenen Freitag (26.03.2021), gegen 23:40 Uhr, beobachteten Zeugen einen Mann, der die Scheibe eines Kiosks am Klever Platz in Wuppertal einschlug und dort eindrang. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchtete der seinerzeit noch unbekannte Täter mit in den Räumen aufgefundenem Bargeld und einem mobilen Computer. Den mit den ersten Ermittlungen betrauten Polizeibeamten gelang es zeitnah, auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera einen 27 Jahre alten polizeilich bereits bekannten Mann auszumachen. Dieser wurde am 27.03.2021, gegen 22:20 Uhr auf dem Karlsplatz in Wuppertal-Elberfeld angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

