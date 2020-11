Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: wirklich nur ein Bier?

GermersheimGermersheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 53-jähriger Autofahrer in der Richthofenstraße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Er gab an, lediglich ein Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von 0,87 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Verfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

