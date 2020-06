Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Diebstahl von Zaunelementen

Vermutlich in dem Zeitraum von Montag, 25. Mai 2020, 07.00, bis Donnerstag, 11. Juni 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Straße In den Wiesen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Zaunelemente eines umfriedeten Firmengeländes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Steinfeld- Diebstahl eines Pedelecs

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, kam es in der Straße Am Rathausplatz zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein verschlossenes, schwarzes Pedelec des Modells Intula. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an Omnibus

Zwischen Freitag, 05. Juni 2020, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 10. Juni 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße Ecke Atlasstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Omnibus des Herstellers MAN. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Bus, durchwühlten diesen und entleerten einen Feuerlöscher im Inneren des Busses. Darüber hinaus wurde ein Dachfenster herausgebrochen und eine Radkappe eines Rades abgebaut und in den Bus gelegt. Am Omnibus entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an Betonpoller

Von Mittwoch, 10. Juni 2020, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 11. Juni 2020, 19.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Straße Zitadelle in der Parkanlage einen Betonpoller, indem sie diesen abbrachen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 12. Juni 2020, gegen 00.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 47-jährigen PKW-Fahrer aus Steinfeld in der Straße Weuert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jähriger PKW-Fahrer aus Lohen in der Platanenstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 20.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde dem 33-jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Schwelbrand einer Holzhütte

Am Donnerstag. 11. Juni 2020, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Straße Lerchental aus bisher unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand an einer Hütte. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus. Am Tag zuvor wurde Unrat in einem Betonmülleimer entzündet und Teile der Hütte gerieten in Brand. Ob der Schwelbrand durch eine Person verursacht oder durch den Brand vom Vortag ausgelöst wurde, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Es ist Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

