Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Klingenmünster B 48 (ots)

Am Dienstag, 04.02.2020, gegen 09:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Astra die B 48 von Klingenmünster in Richtung Eschbach. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Parkplatz fuhr der Fahrer nach links gegen die dortige Fahrbahntrennung und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam der 53-Jährige nach links im Seitengraben zum Stehen. An dem Fahrzeug löste der Airbag aus. Durch den Unfall wurde der Pkw total beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell