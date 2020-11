Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mehrere hundert Schildert beschädigt und gestohlen

LingenfeldLingenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen bislang unbekannte Täter durch die Schwegenheimer und Germersheimer Straße in Lingenfeld. Dabei beschädigten sie zahlreiche Tempo 30 Schilder und Figuren. Diese wurden im Rahmen der Bürgerinitiative Lingenfeld beschafft und aufgestellt. Bei weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass insgesamt 200 Schilder im Gesamtwert von über 200 EUR gestohlen wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 und 9 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

