Polizei Wuppertal

POL-W: Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Bikefahrer in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 27.03.2021, gegen 01:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Wuppertal mit seinem E-Bike die Hochstraße bergab in Richtung Westen. Laut Zeugenaussage geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Noch an der Unfallstelle erlag der E-Bikefahrer seinen Verletzungen.

Die Hochstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Briller Straße und der August-Bebel-Straße gesperrt werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle des PP Wuppertal zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell