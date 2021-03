Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand von zwei geparkten Fahrzeugen mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am frühen Morgen des 27.03.2021 brannten in der Nüller Straße zwei Fahrzeuge. Durch eine bisher ungeklärte Ursache gerieten gegen 01:25 Uhr, zwei geparkte Fahrzeuge in Brand. Sowohl der Motorraum, als auch der Innenraum eines Kastenwagens brannten aus. Ein daneben geparkter Opel Astra wurde im Heckbereich erheblich beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 29.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

