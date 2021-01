Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Nach Unfall geflüchtet

Nicht um den Schaden kümmerte sich ein Unbekannter nach einem Unfall zwischen Mittwoch und Donnerstag in Dietenheim.

Eine 35-Jährige bemerkte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr einen Schaden an ihrem Renault und rief die Polizei. Ihr Wagen war seit Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Räuchlestraße abgestellt. Nach Auskunft der Polizei soll in diesem Zeitraum ein Unbekannter mit seinem Auto rückwärts gegen das Heck des Renaults gestoßen sein. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Dietenheim (Tel. 0731/188-3812) sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer. Den Schaden am Auto der 35-Jährigen schätzen die Beamten auf rund 500 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahrerflucht ist keine Bagatelle. Wer als Beteiligter nach einem Unfall einfach weiterfährt kann sich strafbar machen. Die rechtlichen Folgen reichen von einer Geldstrafe bis zum Führerscheinentzug. In extremen Fällen droht sogar Gefängnis. Die Polizei rät deshalb nach einem Unfall immer anzuhalten und mit den anderen Beteiligten zu sprechen. Bei kleinen Schäden können sich Beteiligte untereinander einigen. Im Zweifelsfall tun Sie immer gut daran die Polizei zu rufen. Besonders bei größeren Schäden und Verletzungen ist eine professionelle Unfallaufnahme unerlässlich. Scheuen Sie sich auch nicht als Zeuge oder Zeugin zum Hörer zu greifen. Schon mit einem Anruf können Sie oftmals eine große Hilfe für die Beteiligten sein, besonders wenn Sie beobachten, dass sich jemand nach dem Unfall aus dem Staub machen will. Rund um das Thema Zivilcourage informiert die Polizei mit ihrer Aktion 'Tu was.' (www.aktion-tu-was.de).

