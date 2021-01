Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht um den Schaden gekümmert

Nach einem Unfall fuhr der Verursacher am Donnerstag in Heidenheim weiter.

Der BMW parkte zwischen 11.15 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Nattheimer Straße. Vermutlich beim Ausparken streifte ein unbekanntes Auto an dem geparkten BMW und streifte ihn an der Fahrertür. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Das Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

