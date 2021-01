Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Radfahrer übersehen

Nach einem Unfall am Donnerstag in Uhingen kam ein Radfahrer ins Krankenhaus.

Der 25-Jährige befuhr mit seinem Citroen die Ulmer Straße und bog nach rechts in die Mercedesstraße ab. Gleichzeitig fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad parallel auf dem Rad- und Fußweg. Den übersah der Citroen-Fahrer. Im Einmündungsbereich stießen die Beiden zusammen. Der Radler stürzte zu Boden. Bei dem Sturz verletzte er sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

