Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag bei Rottenacker.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr fuhr der 65-Jährige mit seinem Renault in der Stettiner Straße. An der Einmündung zur Volkersheimerstraße fuhr er in diese ein. Von links kam eine 43-Jährige mit ihrem VW. Sie hatte Vorfahrt. Der Fahrer des Renault hatte sie übersehen. Trotz Bremsmanöver konnten bei Autofahrer den Unfall nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall erlitt die 43-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro.

+++++++ 0125257

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell