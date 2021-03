Polizei Wuppertal

POL-W: W - Wohnungsbrand in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 26.03.2021, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Straße Ostersbaum zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses entstand der Brand vermutlich nach fahrlässiger Brandstiftung. Die Rettungskräfte löschten den Brand und konnten den Bewohner mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus bringen. Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell