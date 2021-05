Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abbrennen von Unkraut führt zu Brand

Neunkirchen am Potzberg (ots)

Am Samstag, 29.05., gegen 11:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Kirchbergstraße gemeldet. Vor Ort stand ein Holzschuppen auf dem Anwesen in Flammen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Altenglan gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohnerin brannte zuvor Unkraut mittels Gasbrenner ab. Offenbar kam es aus Unachtsamkeit zu einem Übergreifen der Flammen auf den Schuppen. Insbesondere bei Trockenheit sollte man beim Abbrennen von Unkraut äußerte Vorsicht walten lassen. Innerhalb kürzester Zeit kann sich so ein gefährlicher Brand entwickeln.|pikus

