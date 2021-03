Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungskommission in Düsseldorf - Schlag gegen überregionale Einbrecher - Bande aufgeflogen - Festnahmen - Haftrichter

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Ermittlungskommission in Düsseldorf - Schlag gegen überregionale Einbrecher - Bande aufgeflogen - Festnahmen - Haftrichter

Unter der Federführung der Düsseldorfer Polizei erfolgte am Montag im Bergischen nach einem Wohnungseinbruch durch Spezialkräfte der Zugriff gegen zwei polizeibekannte Einbrecher. Vorgestern mussten sie sich vor dem Haftrichter wegen gemeinschaftlichen Bandendiebstahls verantworten. Der 54-jährige und sein 61-jähriger Komplize befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungskommission kann dem Duo aktuell elf Taten (Wohnungs- und Geschäftseinbrüche) in Düsseldorf, im Kreis Mettmann, im Bergischen und im Ruhgebiet zuordnen. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatorte dauern an.

Nach einer Tat Anfang Dezember 2020 hatten die Spezialisten des Einbruchskommissariats Hinweise auf die beiden Männer erlangt; einem 54-jährigen Serben mit Wohnsitz im Düsseldorfer Osten und einem 61-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Wuppertal. In den Folgewochen gab es immer wieder Einbrüche in Düsseldorf (von Vennhausen bis nach Angermund), in Wuppertal, Solingen, Radevormwald, Essen, Velbert und Ratingen. Die Täter machten sich in Wohnungen, in Geschäften aber auch an Tresoren zu schaffen. Schließlich erhärtete sich der Tatverdacht derart, dass Haftbefehle gegen die beiden Männer erwirkt werden konnten. Am Montag schlugen die Fahnder zu und nahmen die Beschuldigten nach einem Einbruch in Solingen fest. Einbruchswerkzeug und Beute wurden sichergestellt. Dem 51-Jährigen steht außerdem noch eine dreimonatige Freiheitsstrafe wegen eines nachgewiesenen Einbruchs in Beckum bevor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell