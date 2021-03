Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Düsseltal - Rotlicht missachtet - Zwei Frauen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 3. März 2021, 18.30 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Düsseltal zu einem Zusammenprall zweier Autos, als eine Frau offenbar eine rote Ampel zu spät bemerkte. Zwei Frauen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 23-jährige Düsseldorferin mit ihrem Ford Fiesta auf der Simrockstraße in Richtung Mörsenbroich unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr sie trotz roter Ampel in die Kreuzung Simrockstraße/Vautierstraße ein. Zusätzlich übersah sie dabei einen 70-jährigen Mann, der mit seinem Honda von der Simrockstraße (in Richtung Metro) nach links in die Vautierstraße abbiegen wollte. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei verletzten sich die 23-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 9.000 Euro.

