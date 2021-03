Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - 10-jähriger Radfahrer auf Völklinger Straße

Fährstraße von Pkw erfasst - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Mittwoch, 3. März 2021, 20 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache erfasste gestern am Abend im Kreuzungsbereich Völklinger Straße / Fährstraße der Fahrer eines Pkw einen 10-Jährigen auf seinem Rad. Durch den Zusammenprall wurde der junge Radfahrer schwer verletzt.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der Fahrer eines Ford Focus, ein 53-jähriger Niederländer aus Grevenbroich, an der Kreuzung Völklinger Straße in Richtung Südring bei Grünlicht an. Plötzlich fuhr aus Richtung Fährstraße kommend der 10-Jährige auf seinem Rad über die Fußgängerfurt der Ampelanlage. Trotz Vollbremsung konnte der Grevenbroicher einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Schüler wurde von dessen Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den 10-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallmaßnahmen kam es vorübergehend zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.

