Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 10.06.2021, 11.00 Uhr:

Der 80jährgie Fahrer eines Toyota Yaris befuhr die Kreisstraße von der Probsteiburg kommend in Richtung Immenrode. An der Kreuzung der B 241 hielt er kurz an, übersah dann allerdings beim Weiterfahren die auf der B 241 in Richtung Vienenburg fahrende 33jährige Fahrerin mit ihrem VW Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Wie sich bei der Aufnahme der Personalien kurioserweise herausstellte, wohnen beide Unfallbeteiligte im gleichen Ort in der gleichen Straße nicht weit auseinander. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

