Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auf parkenden Mitsubishi aufgefahren - 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 19-jähriger Renault-Lenker am Dienstag gegen 21:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Ludwigsburg auf einen am Fahrbahnrand parkenden Mitsubishi aufgefahren war, mussten beide Fahrzeuge in der Folge abgeschleppt werden. Es wurde hierbei ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro verursacht. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mitsubishi auf den Bürgersteig und gegen eine dortige Hauswand geschoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell