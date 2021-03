Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht unfallbeteiligten Fußgänger und Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen einen unfallbeteiligten Fußgänger und Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben.

Dem bisherigen Erkenntnisstand nach soll der bislang unbekannte Fußgänger bei roter Anzeige die Fußgängerampel über die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend überquert haben, so dass ein zeitgleich aus der Stuttgarter Straße in die Bahnhofstraße abbiegender Paketlieferdienst abbremsen musste. In der Folge kollidierte ein ebenfalls abbiegender Linienbus mit dem Fahrzeug des Paketdienstes. Den verursachten Sachschaden schätzte man auf insgesamt etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ist unter Tel. 07142 405 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell