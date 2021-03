Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1643/ Zaberfeld/ Häfnerhaslach: 20-jähriger Motorradfahrer nach Sturz leichtverletzt - Polizei sucht unbekannten unfallbeteiligten Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Sturz eines 20-jährigen Motorradfahrer auf der Kreisstraße 1643 zwischen Zaberfeld und Häfnerhaslach ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht.

Der 20-Jährige war in Begleitung von vier weiteren Motorradfahrern auf der K1643 von Zaberfeld kommend in Richtung Häfnerhaslach unterwegs, als der Gruppe in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Motorradfahrer mit einem Mitfahrer entgegenkam. Der oder die Unbekannte geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, so dass der 20-Jährige zur Vermeidung eines Unfalls nach rechts ausweichen musste und dabei in den Grünstreifen geriet.

Bei dem anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und sein Motorrad wurde in Höhe von etwa 1.500 Euro beschädigt.

Der unfallverursachende Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort. Von den beiden Personen ist lediglich bekannt, dass sie dunkle bzw. schwarze Schutzkleidung und schwarze Helme trugen. Bei dem Motorrad könnte es sich um ein sog. "nakedbike" oder "Sportstourer" gehandelt haben. Es soll ein älteres Modell in der Farbe rot sein.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ist unter Tel. 07042 941 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell