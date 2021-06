Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 12.06.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Hohegeiß. Am 11.06.2021, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in Hohegeiß auf der Ortsdurchfahrt der B 4 ein Verkehrsunfall.

Der Fahrer/die Fahrerin eines kleinen Pkw in der Farbe silbergrau oder hellblau, näheres hierzu bisher nicht bekannt, befuhr die Kirchstraße in Hohegeiß in Richtung Nordhausen und fuhr in Höhe der Hausnummer 11 an einem vor ihm parkenden Pkw vorbei, ohne dem entgegenkommenden bevorrechtigten Rettungswagen den Vorrang zu gewähren.

Der 27-jährige Fahrer des Rettungswagens der die Kirchstraße in Richtung Braunlage befuhr, konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem entgegenkommenden Pkw vermeiden. Eine 19-jährige Kradfahrerin, die hinter dem Rettungswagen fuhr, konnte trotz ihres Bremsmanövers einen Zusammenstoß mit dem Rettungswagen nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort. Der flüchtige Pkw soll vermutlich mit vier Personen besetzt gewesen sein, die alle eine OP-, bzw. FFP-Maske und Sonnenbrillen trugen.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieses Unfallgeschehens nimmt die Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

i. A. Pauls, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell