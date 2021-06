Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Jade +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Außendeicher Straße/Landesstraße 862 zu der Bundesstraße 437 in Jade.

Ein 49-jähriger Ammerländer befuhr mit seinem Transporter die Außendeicher Straße in Richtung der Bundesstraße. An der Einmündung übersah er den vor ihm haltenden Pkw, welcher von einem 48-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen gelenkt wurde.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 42-jährige Beifahrerin aus Nordrhein-Westfalen in dem Pkw leicht verletzt.

Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Gegen den 49-jährigen Fahrer des Transporters wurde ein Ermittlungsverfahren, aufgrund einer fahrlässiger Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

