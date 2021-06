Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleintransporter-Fahrer verursacht einen Verkehrsunfall auf der A1 (Gem. Lohne)+++ Flüchtiger Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung angetroffen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. Juni 2021 kam es gegen 19:37 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage, zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Verden fuhr vom Beschleunigungsstreifen der Auffahrt auf den Hauptfahrstreifen der durchgehenden Fahrbahn ein und touchierte dabei einen dort fahrenden Lastzug aus Heide, der von einem 54-jährigen Kraftfahrer gelenkt wurde. Der 28-Jährige flüchtete anschließend vom Unfallort, wurde aber später im Rahmen einer polizeilich eingeleiteten Fahndung angetroffen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell