Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Bümmersteder Straße in Hatten leicht verletzt.

Gegen 7:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Rastede mit seinem VW die Ausfahrt der BAB 29 und beabsichtigte an der Einmündung zur Bümmersteder Straße nach rechts abzubiegen.

Dabei übersah er eine den Radweg in Richtung Oldenburg fahrende, bevorrechtigte 61-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Hatten.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

