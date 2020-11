POL-NMS: 201119-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Neumünster gesucht

Polizeidirektion Neumünster

In der Nacht vom 17.11.2020 auf den 18.11.2020 sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Kornstieg in Neumünster eingebrochen. Der oder die Täter haben diverse Smartphone's unterschiedlicher Marken im sechsstelligen Bereich gestohlen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürften der oder die Täter über den Baumschulenweg zum Tatobjekt gelangt sein und auch auf diesem Wege den Tatort wieder verlassen haben. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich Kornstieg / Baumschulenweg in Neumünster beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

