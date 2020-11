Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201117-2-pdnms PKW fährt in Croque Geschäft in Neumünster

NeumünsterNeumünster (ots)

Am 16.11.2020 fuhr ein 19 jähriger Hamburger um 19.10 Uhr mit seinem Opel Vectra aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in die Fensterscheibe eines Croque Ladens in der Straße Hansaring in Neumünster. Der Vectra Fahrer wollte vom Hansaring nach links in die Ehndorfer Straße abbiegen, aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit verlor er aber im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schleuderte mit seinem PKW gegen den am Fahrbahnrand stehenden Fußgängerschutz, weiter gegen eine Lichtzeichenanlage und schließlich in die Fensterscheibe eines Croque Geschäftes. An dem Geschäft wurde lediglich die Fensterscheibe zerstört, am Mauerwerk entstanden keine weiteren Schäden. Der 19 jährige und sein ebenfalls 19 jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall einen Schock. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro, das Fahrzeug des 19 jährigen jungen Mannes musste abgeschleppt werden.

