Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201116-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kronshagen gesucht

KronshagenKronshagen (ots)

Am Donnerstag, den 12.11.2020 gegen 02.00 Uhr, kam es in der Kurve Eschenkamp/Hasselkamp in Kronshagen zu einem Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Ein Pkw-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen schwarzen Kleinwagen verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr den Gehweg und prallte frontal gegen einen 8 m hohen Lichtmast, der stark beschädigt wurde. Dieser musste zur Gefahrenabwehr von der Feuerwehr entfernt werden, da Umsturzgefahr bestand. Der Führer des Pkw flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte und dann weiter in Richtung Kiel-Innenstadt. Da das Fahrzeug Kühlwasser verloren hat und im Frontbereich stark beschädigt sein müsste, sucht die Polizei in Kronshagen jetzt nach Zeugen, denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeizentralstation Kronshagen unter der Rufnummer 0431- 585950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

