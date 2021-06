Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 13.06.2021

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Samstagmittag, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken gegen ein roten Pkw Fiat, der in der Pastor-Eyme-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Fiat wurde am Stoßfänger vorn links beschädigt. An der Beschädigung wurde leichter gelb-grüner Lackaufrieb festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/987624.

Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Landstraße. Hierbei stieß der Fahrer eines grauen Pkw Ford beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten roten Pkw Twingo und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet. Ermittlungen zum Fahrzeugführer werden geführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend wurde ein 53jähriger Bad Harzburger in der Landstraße kontrolliert. Er führte einen Pkw ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann, der keine Ausweispapiere mit sich führte, unkooperativ. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sowohl gegen den Mann als auch die Halterin des Fahrzeuges wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Wagener, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell