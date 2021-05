Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Unfallverursacher geflüchtet

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (13.05.2021) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der unter anderem im Verdacht steht, nach einem Verkehrsunfall in der Etzelstraße geflüchtet zu sein. Der 43-Jährige fuhr gegen 17.10 Uhr von der Hohenheimer Straße in die Etzelstraße, kam auf Höhe der Hausnummer 22 aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten BMW X1. Dabei entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Unmittelbar nach dem Unfall stieg der Mann aus und flüchtete zu Fuß. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, eine Fahndung verlief aber zunächst ohne Ergebnis. Gegen 19.30 Uhr meldeten Passanten eine Person, die in der Olgastraße offenbar randalierte und Autos beschädigte. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen in der Immenhofer Straße vorläufig fest. Es handelte sich dabei um den mutmaßlichen Unfallverursacher aus der Etzelstraße. Nach ersten Ermittlungen steht der 43-Jährige außerdem im Verdacht, in der Immenhofer Straße an einem Mercedes eine Scheibe eingeschlagen zu haben. Auf seiner Flucht zerstörte er darüber hinaus noch eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus. Ob er auch als Tatverdächtiger für einen Kellereinbruch an der Neuen Weinsteige in Betracht kommt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Da der Tatverdächtige offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Beamten übergaben den 43-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Militärpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell