Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (13.05.2021) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 26 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die 26-Jährige suchte über eine Chatgruppe im Internet nach einer Wohnung. Nachdem sich der 31-Jährige bei ihr gemeldet und eine Wohnung in Aussicht gestellt hatte, vereinbarten beide einen Besichtigungstermin für Mittwoch (12.05.2021). In der Wohnung soll der Tatverdächtige gegen 14.00 Uhr die Wohnungstür abgeschlossen, auf die Frau eingeschlagen und sie vergewaltigt haben. Ermittlungen führten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen ihn am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in seiner Wohnung fest. Der tatverdächtige Deutsche wird im Laufe des Freitags (14.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell