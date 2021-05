Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in der Silberburg-/Gutenbergstraße haben sich am Mittwoch (12.05.2021) zwei Radfahrer verletzt. Ein 37 Jahre alter Radfahrer war gegen 12.10 Uhr in der Silberburgstraße in Richtung Schloßstraße unterwegs und wollte im Kreisverkehr nach links in die Gutenbergstraße in Richtung Feuersee abbiegen. Eine 31 Jahre alte Fahrradfahrerin, die hinter dem 37-Jährigen gefahren war, fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Sie wollte offenbar geradeaus in die Silberburgstraße fahren und überfuhr dazu die flache Mittelinsel. Unmittelbar im Bereich der Ausfahrt Silberburgstraße in Richtung Schloßstraße stießen die beiden Radfahrer zusammen und stürzten zu Boden. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die 31-Jährige, die schwere Verletzungen erlitt, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell