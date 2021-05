Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Postfiliale eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (12.05.2021) in eine Postfiliale an der Reinbeckstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.20 Uhr und 06.45 Uhr ein Seitenfenster des Gebäudes auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem Tresor stahlen sie mehrere Tausend Euro sowie rund 20 Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

