Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind kreuzt Fahrspur - Fahrradfahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Beim Sturz von ihrem Fahrrad hat sich eine 42 Jahre alte Frau am Donnerstag (13.05.2021) im Unteren Schlossgarten schwere Verletzungen zugezogen. Die 42-Jährige fuhr kurz nach 13.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Seite der Cannstatter Straße durch den Unteren Schlossgarten in Richtung Bad Cannstatt. Im Bereich des Spielhauses kreuzte ein unbekannter Junge auf seinem Fahrrad plötzlich den Weg. Die Frau bremste um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte und verletzte sich schwer. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die 42-Jährige, die sie zur anschließenden medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Junge fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Frau beschrieb ihn als fünf bis sechs Jahre alt mit einer normalen bis kräftigen Statur und schwarzen, dicken, glatten Haaren. Er soll keinen Helm getragen haben und auf einem knallroten BMX-Fahrrad für Kinder mit dicken Reifen gefahren sein. Zeugen, insbesondere die Passanten, die Erste Hilfe geleistet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

