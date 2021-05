Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung in Zetel - 39-jähriger weist sich mit gefälschtem Führerschein aus

Zetel (ots)

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Neuenburger Straße in Zetel einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle legte dieser einen ausländischen Führerschein vor. Den geschulten Beamten entging nicht, dass bei dem Dokument zwingend vorgeschriebene Sicherheitsmerkmale fehlten. Es handelte sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung. Die Polizei leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein.

