FW-MG: Brand einer Fritteuse

Mönchengladbach-Bonnenbroich-Geneicken, 30.12.2020, 22:36 , FrankenstraßeMönchengladbach-Bonnenbroich-Geneicken, 30.12.2020, 22:36 , Frankenstraße (ots)

Am späten Abend des 30.12.2020 ging bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr ein Notruf ein. Es war zu einem Fettbrand in einer Fritteuse auf der Frankenstraße gekommen. Der Mitarbeiter der Leitstelle wies die Meldende an, unter Beachtung des Eigenschutzes, die Fritteuse ins Freie zu befördern. Als die Feuerwehr eintraf befand sich die Fritteuse bereits auf dem Balkon der Wohnung. Der Brand war inzwischen schon auf das Gehäuse des Gerätes selbst übergegangen. Der Brand konnte schnell durch einen Trupp der Feuerwehr mit einer Löschdecke gelöscht werden. Die Wohnung wurde auf natürlichem Wege gelüftet. Die beiden Bewohner wurden rettungsdienstlich untersucht. Es musste kein Transport durch den Rettungsdienst durchgeführt werden. Abschließend wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera untersucht.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Einsatzleiter: BA Justin Vogts

