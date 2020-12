Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz durch vergessenen Topf auf dem Herd

Mönchengladbach-Windberg, 30.12.2020, 12:39 Uhr, Bergerend

Eine 83 jährige Frau hatte in ihrer Küche einen Topf auf den Herd gestellt und dann vergessen. Das Essen brannte an und führte so zu einer Verrauchung des Hauses. Angehörige der Frau meldeten die Ereignisse über den Notruf an die Leitstelle der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten die Angehörigen den Herd bereits ausgeschaltet, den Topf vom Herd genommen und ins Freie getragen sowie quergelüftet. Die alte Dame saß in ihrem Wohnzimmer und wurde von den Angehörigen betreut. Die Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung ergab, dass die Dame unverletzt vor Ort bleiben konnte. Die Feuerwehrkräfte führten mit einer Wärmebildkamera eine Brandnachschau durch und schalteten vorsorglich die Sicherungen des Herdes aus. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Bewohnerin kam mit einem Schrecken davon.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

