Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub unter Vorhalt einer Anscheinswaffe nach Streitigkeiten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Raub in der Innenstadt. Im Rahmen von Streitigkeiten zwischen einem Kind und mehreren Jugendlichen sowie Heranwachsenden forderte ein 13-Jähriger unter Vorhalt einer sog. Anscheinswaffe, also einem Gegenstand, der wie eine echte Schusswaffe aussieht, Geld von den beiden 17- und 18-jährigen Opfern. Schließlich nahmen der 13-Jährige und seine 14- und 15-jährigen Begleiter eine Bluetoothbox und einen geringen Bargeldbetrag der Opfer an sich. Hintergrund der Tat sei ein Streit um Geldschulden gewesen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei die drei Tatverdächtigen an. Einer der Tatverdächtigen führte ein augenscheinlich entwendetes Fahrrad mit sich. Mithilfe eines Zeugen konnte die zuvor in einem Parkhaus versteckte Anscheinswaffe aufgefunden werden. Es handelte sich um eine sog. Softairpistole. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Raubes und Diebstahls sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer Anscheinswaffe ein. Die Beamten übergaben die minderjährigen Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell