Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg der Polizei Wilhelmshaven - Tatverdächtiger wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der PI Wilhelmshaven/Friesland und der Staatsanwaltschaft Oldenburg. In einem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in einer Vielzahl von Fällen geführten Verfahren, hatte sich nach den Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven der dringende Verdacht ergeben, dass ein 23-jähriger Wilhelmshavener für mindestens 16 der Taten verantwortlich ist. In allen Fällen wurden hochwertige Waren über ein Kleinanzeigenportal im Internet verkauft, dann aber trotz der Zahlung des Kaufpreises durch die Käufer nicht geliefert. Insgesamt soll so ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden sein. Weil der Tatverdächtige bereits im letzten Jahr wegen ähnlicher Taten zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls wegen des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr beim zuständigen Amtsgericht Wilhelmshaven. Das Gericht lehnte den Antrag jedoch mit der Begründung ab, es fehle an der für einen solchen Haftbefehl vorausgesetzten "schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtsordnung". Die von der Staatsanwaltschaft gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde war erfolgreich. Das Landgericht Oldenburg hat den Haftbefehl antragsgemäß erlassen. Wegen des im Zusammenhang mit diesen Taten auch gegen weitere Personen bestehenden Verdachts, erwirkte die Staatsanwaltschaft Oldenburg zudem zwei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der insgesamt vier Tatverdächtigen aus Wilhelmshaven. Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler des für Betrugsdelikte zuständigen Fachkommissariats diverse Datenträger, Beweismittel und Vermögenswerte. Der 23-jährige Beschuldigte konnte festgenommen und der JVA zugeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell