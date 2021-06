Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 15.06.2021.

Goslar (ots)

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Montag, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine braune Leder-Geldbörse mitsamt Inhalt aus der Tasche einer 58-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Einkaufs in einem Lebensmittel-Discounter in der Okerstrasse an dem mitgeführten Einkaufswagen gehängt hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Kellerraum aufgebrochen, Pedelec gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagmorgen, 06.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Kellerraum eines Mehrparteienwohnhauses in der Wasserbreeke ein und entwendeten ein dort abgestelltes graues Pedelec der Marke Fischer. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell