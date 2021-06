Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 18.06.2021

Goslar (ots)

Körperverletzung und Beleidigung

Am 16.06.2021, zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr, kam es in der Wohnung eines Seesener Ehepaares zunächst zu einem Streit über eine bevorstehende Schwangerschaft. Im weiteren Verlauf soll dann der 54 jährigen Ehemann seine 44 jährigen Ehefrau geschlagen und ihr zusätzlich noch in den Bauch getreten haben. Während der anschließenden Ingewahrsamnahme durch die Polizei beleidigte der alkoholisierte Ehemann die eingesetzten Beamten.

Pkw-Fahrt unter Drogeneinfluß und ohne Fahrerlaubnis

Am 16.06.2021, um 23.40 Uhr, wurde von der Seesener Polizei ein 40 jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Grund auf der Bismarckstraße in Seesen angehalten und überprüft. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Diebstahl eines Katalysator

In der Zeit vom 16.06.2021, 19.30 Uhr, bis 17.06.2021, 10.15 Uhr, trennten bislang unbekannte Täter von einem auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Seesener Hochstr. abgestellten Pkw Daimler Chrysler den Katalysator ab und entwendeten diesen. Zeugenhinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter Tel. 9440.

Goldschmidt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell