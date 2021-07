Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brandstiftung an BMX-Strecke

Melle (ots)

Eine vorsätzliche Brandstiftung ereignete sich am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr in Melle-Bruchmühlen. Auf dem Gelände eines BMX-Clubs an der Meller Straße 37 entzündeten Unbekannte ein Big Bag mit Schutt und beschädigten das Fenster eines Containers durch Hitze- und Flammeneinwirkung. Aufmerksame Anwohner bemerkten die Flammen, löschten mit Wassereimern und verständigten den Vereinsvorstand. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu der Brandstiftung geben können, sich unter 05422/920-600 zu melden.

