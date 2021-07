Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldi an der Hannoverschen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter Ford Focus in grauer Farbe wurde an der rechten Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf etwa 2.500 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2215.

