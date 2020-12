Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B 3, Höhe Ziegelwerk Malsch

Malsch / Rhein-Neckar-KreisMalsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 21:15 Uhr kam es auf der B 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die B 3 war zur Unfallaufnahme bis ca. 23:00 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Entgegen der ersten Meldung waren keine drei, sondern zwei Fahrzeuge am Unfall beteiligt.

