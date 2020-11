Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen ein Auto in der Berliner Straße. Bei dem Fahrer konnten Anzeichen auf einen aktuellen Drogenkonsum festgestellt werden. Der Verdacht konnte durch einen Drogenvortest bestätigt werden. Der Test verlief positiv auf THC und Kokain. Außerdem konnte ein Joint in unmittelbarer Nähe des Autos aufgefunden werden. Dem Fahrer, einem 44-jährigen Mann aus Ludwigshafen, wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Bei der Überprüfung der Dokumente ergab sich zudem der Verdacht, dass der Führerschein des Fahrers gefälscht ist und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 44-Jährige muss sich nun neben der drogenbeeinflussten Fahrt, auch wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

