Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Hochfeldstraße / Raschigstraße zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen 31-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte und streifte diesen. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell