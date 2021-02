Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Mehrere Einbrüche in Keller,

Wiesbaden, Rathausstraße, Am Wolfsfeld, Dotzheimer Straße, Roonstraße, Uthmannstraße, Samstag, 16.01.2021 bis Sonntag, 31.01.2021, (schü) Erneut wurden der Polizei am Wochenende mehrere Einbrüche in Keller im Stadtgebiet gemeldet. In der Zeit zwischen dem 16. und dem 31. Januar wurden von Bierstadt bis Mainz-Kastel und Kostheim durch bisher unbekannte Täter insgesamt weitere fünf Einbrüche in Kellerräume begangen. Das Diebesgut bewegt sich von Bekleidungsgegenständen über Elektroartikel bis hin zu teilweise hochwertigen Fahrrädern. In allen Fällen gelangten die Täter auf unbekannte Weise in die Mehrfamilienhäuser und öffneten die Keller gewaltsam. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

2. Drei Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Niederwaldstraße, Weißenburgstraße, Aarstraße, Donnerstag, 28.01.2021 bis Sonntag, 31.01.2021, (schü) Auf in den Innenräumen abgelegte Gegenstände hatten es offensichtlich Pkw-Aufbrecher abgesehen, die in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden gewaltsam geöffnet hatten. Während sich der Zeitraum der Tat in der Weißenburgstraße von Donnerstag bis Samstag hinzieht, kann er an den beiden anderen Örtlichkeiten wesentlich enger eingegrenzt werden. So müssen die Täter sowohl in der Weißenburgstraße als auch in der Aarstraße am Sonntag zwischen 12:00 und 17:00 Uhr zugeschlagen haben. In diesen beiden Fällen hatten die Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Bei der Tat in der Niederwaldstraße ist bislang noch unklar, wie das Fahrzeug geöffnet wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Täter brechen in Wohnmobil und unmittelbar danach in Lagerraum ein,

Wiesbaden, Böcklinweg Sonntag, 31.01.2021, 02:00 Uhr, (schü) Nachdem zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag im Böcklinweg zunächst in ein Wohnmobil einbrachen, versuchten sie direkt im Anschluss daran auch noch in unmittelbarer Nähe gewaltsam in einen Lagerraum einzudringen. Bei dem Wohnmobil öffneten die beiden gewaltsam ein Seitenfenster, stiegen in das Fahrzeug ein, durchwühlten es komplett und entwendeten eine Markensonnenbrille. Direkt im Anschluss versuchen die beiden Straftäter in unmittelbarer Nähe des Wohnmobils in einen Lagerraum einzudringen, indem sie gegen die Eingangstür traten. Die Tür hielt den Tritten jedoch stand, so dass die Männer von ihrem Vorhaben abließen. Die Täter wurden gegen 02.00 Uhr von einem Augenzeugen bei der Tatbegehung beobachtet und können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter - männlich, etwa 1,70 Meter groß, circa 16 - 18 Jahre alt, glattrasiertes Gesicht, nach hinten gegelte, mittellange, schwarze Haare, dunkelgrüner Winteranorak mit hellem Fellkragen und weiße Jeanshose 2. Täter - männlich, etwa 1,70 Meter groß, ca. 16 - 18 Jahre alt, schwarze Strickmütze, schwarzer Winteranorak, schwarze Jeanshose. Die Tat wurde der Polizei leider erst bekannt, als der Halter den Sachverhalt am späten Sonntagvormittag zur Anzeige brachte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut dringend darum, verdächtig erscheinende Sachverhalte unmittelbar über die bekannte Notrufnummer 110 zu melden. Hinsichtlich beider beschriebenen Sachverhalte hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich unter der (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher unterwegs, Eltville, Wiesweg, Eltville, Erbach, Eberbacher Straße, Markt, 29.01.2021, 15.30 Uhr bis 30.01.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitag und Samstag waren in Eltville sowie in Erbach Autoaufbrecher unterwegs, welche es auf insgesamt drei geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Im Wiesweg in Eltville drangen die Diebe am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr, in den Innenraum eines geparkten Mercedes ein und ließen hieraus Dokumente, einen Garagentoröffner sowie etwa 15 Euro Bargeld mitgehen. In Erbach schlugen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag sogleich zweimal zu und machten sich in der Eberbacher Straße an einem Land Rover und in der Straße "Markt" an einem Nissan Almera zu schaffen. Während es den Autoaufbrechern in der Straße "Markt" gelang, die beiden Fensterscheiben des Nissans auf der Beifahrerseite einzuschlagen und ein Bedienelement des Autoradios sowie ein USB-Ladekabel zu entwenden, gelang es ihnen in der Eberbacher Straße nicht, sich Zutritt zum Innenraum des Land Rovers zu verschaffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparkter Pkw im Visier von Autoaufbrechern, Taunusstein, Neuhof, Idsteiner Straße, 28.01.2021, 20.30 Uhr bis 29.01.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In der Idsteiner Straße in Taunusstein-Neuhof ist in der Nacht zum Freitag ein geparkter Skoda Kodiaq ins Visier von Autoaufbrechern geraten. Die Täter brachten eine Seitenscheibe des betroffenen Pkw zu Bruch, drangen anschließend in den Fahrzeuginnenraum ein und durchsuchten diesen. Hierbei wurden sie jedoch offensichtlich nicht fündig, so dass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Aufgrund des starken Regens in der Tatnacht wurde das Fahrzeug allerdings stark durchnässt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Bus mit Graffiti beschmiert, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Festgestellt: 29.01.2021,

(pl)Am Freitagmorgen wurde in der Rudolf-Höhn-Straße in Bad Schwalbach festgestellt, dass unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz abgestellten Linienbus mit Graffiti beschmiert haben. Die Graffiti-Sprayer hatten sich auf der Fahrerseite im hinteren Bereich des Busses zu schaffen gemacht und dort Schriftzüge angebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Taschendieb gescheitert, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 30.01.2021, 20.15 Uhr,

(pl)Am Samstagabend scheiterte ein Taschendieb in Rüdesheim beim Versuch, einem 37-jährigen Mann die Geldbörse zu entwenden. Der Dieb versuchte gegen 20.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Geisenheimer Straße dem Geschädigten das Portmonee aus der Hosentasche zu stehlen, indem er vorgab sich für eine Zigarette bedanken zu wollen und Körperkontakt suchte. Dies gelang jedoch nicht, da der 37-Jährige den Versuch bemerkte und den Täter wegschubste. Der gescheiterte Dieb soll männlich, ca. 1,65 Meter groß gewesen sein, vermutlich Rastalocken gehabt und eine bunt gesprenkelte Winterjacke mit Kapuze getragen haben. Er sei in Begleitung einer zweiten männlichen, dunkelgekleideten Person gewesen, welche sich am Tatgeschehen jedoch nicht beteiligt habe. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Außenspiegel geparkter Autos beschädigt, Rüdesheim, Am Engergraben, Häuserweg, 29.01.2021, 17.00 Uhr bis 30.01.2021, 12.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag waren in Rüdesheim Vandalen unterwegs. Die unbekannten Täter beschädigten in der Straße "Am Engergraben" und im Häuserweg die Außenspiegel von mindestens drei abgestellten Fahrzeugen und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

6. Von der Fahrbahn abgekommen, Heidenrod, Bundesstraße 260, 30.01.2021, 16.20 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall auf der winterglatten B 260 bei Heidenrod wurde am Samstagnachmittag eine 70-jährige Autofahrerin verletzt. Die 70-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr mit ihrem Toyota die Bundesstraße von Bad Schwalbach kommend in Richtung Holzhausen entlang, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend geriet der Pkw in den Graben und drehte sich mehrfach. Die verletzte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und der erheblich beschädigte Unfallwagen abgeschleppt.

7. Unfallfluchten auf Einkaufsmarktparkplätzen, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, 29.01.2021, 15.45 Uhr, Taunusstein, Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, 30.01.2021, 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr, (pl)Zwischen Freitag und Samstag kam es auf einem Einkaufsmarktparkplatz in Bad Schwalbach und in Taunusstein zu jeweils einer Unfallflucht. Die erste Unfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach. Gegen 15.45 Uhr wurde ein dort abgestellter hellblauer Nissan Micra im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen roten Pkw mit Rüdesheimer Kennzeichen gehandelt haben. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" in Taunusstein-Neuhof erwischte es dann am Samstagmorgen einen weißen Nissan Micra. Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 08.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und musste dann gegen 09.00 Uhr bei ihrer Rückkehr vom Einkauf frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite feststellen. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Von der Unfallstelle geflüchtet, Bad Schwalbach, Landesstraße 3456, 29.01.2021, 18.25 Uhr,

(pl)Nach einem Auffahrunfall auf der L 3456 bei Bad Schwalbach ist am frühen Freitagabend der verursachende Autofahrer einfach mit seinem Pkw von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 49-jähriger Autofahrer war gegen 18.25 Uhr mit seinem gelben Citroen C3 auf der Landesstraße unterwegs. Als er dann auf die B 260 in Richtung Holzhausen abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der nachfolgende Autofahrer mit seinem Pkw auf den Citroen auf. Statt sich jedoch um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher nach einem kurzen Gespräch einfach über die B 260 in Richtung Wambach davon. Bei dem flüchtigen Autofahrer soll es sich um einen jungen, etwa 20-25 Jahre alten, Mann mit kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einem Pkw mit Darmstädter Kennzeichen unterwegs gewesen, welcher nun an der Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen müsste. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

