POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Wiesbadener Kriminalpolizei

Tödlich verletzte Personen in Wiesbaden, Wiesbaden, Wellritzstraße, 01.02.2021, 03:45 Uhr

(he)Bei einer Gewalttat in der Wiesbadener Wellritzstraße wurden am 01.02.2021, gegen 03:45 Uhr, ein Mann und eine Frau tödlich verletzt, sowie eine weitere Frau schwerverletzt. Nach dem Eingang entsprechender Notrufe stellten Einsatzbeamte vor Ort zwei auf der Straße liegende, verletzte Personen fest. Verständigte Rettungskräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen; die Frau, 49 Jahre, und der Mann, 56 Jahre, verstarben jedoch noch vor Ort. Im weiteren Verlauf wurde noch eine weitere beteiligte, verletzte Frau, 48 Jahre, festgestellt. Diese wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) sowie Spezialisten der Spurensicherung sind vor Ort. Die Verletzungen wurden durch eine Schusswaffe verursacht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein familiärer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Die tödlich verletzten Personen sind Eheleute, die verletzte Frau die Schwester der Getöteten. Weitere Personen scheinen, Stand jetzt, nicht beteiligt gewesen zu sein. Für weitere Presseauskünfte zeichnet sich die Staatsanwaltschaft Wiesbaden verantwortlich. Weitergehende Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

