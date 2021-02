Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Sprühfarbe an Hausfassade

Rostock (ots)

Durch mehrere Tatverdächtige wurden auf der Rückseite eines Ärztehauses in Evershagen mehrere Graffitis mit silberner Farbe aufgebracht. Im Nahbereich konnte eine weibliche Tatverdächtige gestellt werden, die zu einem weiteren Tatverdächtigen führte.

Am 13. Februar meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie sich gegen 20:00 Uhr an der Rückseite eines Ärztehauses in der Ehm-Welk-Straße mehrere Personen aufhielten und die Wände mittels Lacksprühflaschen beschmierten. Am Einsatzort angekommen, konnten die BeamtInnen drei dunkel bekleidete Personen ausfindig machen. Als diese den Funkstreifenwagen sahen, ergriffen sie die Flucht in Richtung der Bertolt-Brecht-Straße. Die Einsatzkräfte nahmen die fußläufige Verfolgung auf. Eine der drei Personen, eine 15-jährige Deutsche, konnte daraufhin gestellt werden. Die zwei weiteren Personen flüchteten. Durch die Befragung der 15-Jährigen konnte eine weitere tatverdächtige Person, ein 17-jähriger Deutscher, ausfindig gemacht und entsprechende Beweismittel sichergestellt werden.

Insgesamt fanden sich fünf frisch gesprühte Schriftzüge in silberner Farbe im Nahbereich an der Hausfassade sowie an einer Poststation. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.000EUR. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

