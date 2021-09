Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Wachenheim (ots)

Am 02.09.2021 gegen 16:40 Uhr kam es auf der K16, etwa 500m vor dem Wanderparkplatz "Oppauer Haus", zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Demnach befuhr ein Bad Dürkheimer mit seinem PKW die K16 in Richtung Lindenberg, als ihm an genannter Örtlichkeit ein Fahrzeug entgegenkam, das offenbar das Rechtsfahrgebot missachtete. Es kam dadurch zur Berührung der beiden Außenspiegel, wobei am Fahrzeug des Bad Dürkheimers ein Schaden in Höhe von ca. 250EUR entstand.

